В Барнауле отключили светофоры на восьми участках

СЕГОДНЯ 05:55 2019-05-06T05:59:06+03:00

Изменить размер текста: A A

На восьми участках в Барнауле отключили светофоры в понедельник, 6 мая. Связано это с плановыми ремонтными работами.

Как рассказали в городской администрации, светофоры отключили:

- на пересечении улицы Челюскинцев с улицей Загородной (до 13.00);

- на пересечении улицы Челюскинцев с улицей Гоголя (до 13.00);

- на Павловском тракте, в районе здания №51 (до 16.00);

- на пересечении Павловского тракта с улицей Фурманова (до 16.00);

- на пересечении Павловского тракта с проспектом Строителей, улицей Советской Армии (до 16.00);

- на пересечении Павловского тракта с улицей Попова (с 13:30 до 16.00);

- на Павловском тракте, в районе здания №156 (Гипермаркет «Лента») (с 13:30 до 16.00);

- на пересечении улицы Попова с улицей 280-летия Барнаула (с 13.20 до 16.00).

Читайте также

В Барнауле из-за подготовки к 9 мая ограничат движение

В Барнауле в понедельник, 6 мая, начнут ограничивать движение в центре города. Это связано с подготовкой к празднованию Дня Победы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU