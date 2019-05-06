2019-05-06T05:59:06+03:00
Общество

В Барнауле отключили светофоры на восьми участках

Дарья САВЕНКО
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На восьми участках в Барнауле отключили светофоры в понедельник, 6 мая. Связано это с плановыми ремонтными работами.

Как рассказали в городской администрации, светофоры отключили:

- на пересечении улицы Челюскинцев с улицей Загородной (до 13.00);

- на пересечении улицы Челюскинцев с улицей Гоголя (до 13.00);

- на Павловском тракте, в районе здания №51 (до 16.00);

- на пересечении Павловского тракта с улицей Фурманова (до 16.00);

- на пересечении Павловского тракта с проспектом Строителей, улицей Советской Армии (до 16.00);

- на пересечении Павловского тракта с улицей Попова (с 13:30 до 16.00);

- на Павловском тракте, в районе здания №156 (Гипермаркет «Лента») (с 13:30 до 16.00);

- на пересечении улицы Попова с улицей 280-летия Барнаула (с 13.20 до 16.00).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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