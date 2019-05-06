В Барнауле из-за подготовки к 9 мая ограничат движение

СЕГОДНЯ 04:16 2019-05-06T04:20:15+03:00

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В Барнауле в понедельник, 6 мая, начнут ограничивать движение в центре города. Это связано с подготовкой к празднованию Дня Победы.

Сегодня планируется перекрытие Социалистического проспекта от Молодежной до Мерзликина с 16.00 до 19.00. Также этот участок перекроют 7 мая – с 15.30 до 18.30. А затем 8 мая – с 12.00 до 15.00.

Кроме того, 7 мая будет ограничено движение на проспекте Ленина на участке от Молодежной до Димитрова. Проезд будет закрыт с 17.00 до 21.00 по нечетной стороне проспекта. И, конечно, 9 мая будет закрыт проспект Ленина от площади Октября до улицы Гоголя, где состоится парад барнаульского гарнизона и шествие Бессмертного полка. Из-за этого будет изменена схема движения общественного транспорта.

Водителей просят быть внимательными на дороге и заранее планировать маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU