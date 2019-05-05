СК проверит сообщение о неоказании медпомощи жителю Новоалтайска

СЕГОДНЯ 05:17 2019-05-05T05:17:13+03:00

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства

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Следственный комитет по Алтайскому краю проводит проверку после сообщения о ненадлежащем оказании медицинской помощи жителю Новоалтайска, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что дежурный врач отказался принимать 68-летнего мужчину и посоветовал «вызвать попа».

«По словам женщины, врач отказался принимать пациента, который 2 мая 2019 года поступил в тяжелом состоянии. Лишь спустя время пожилой мужчина был госпитализирован. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована доследственная проверка», - пишет региональный следком.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, мужчине диагностировали разрыв желудка с внутренним кровотечением. После откачки крови из легких его отвезли в реанимацию. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU