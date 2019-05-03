2019-05-03T18:10:33+03:00
Происшествия

В Новоалтайске дежурный врач отказался осматривать пенсионера с разрывом желудка

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Новоалтайске дежурный врач отказался принимать пациента в тяжелом состоянии. Вместо этого он посоветовал родственникам «вызвать попа». В итоге 68 - летнего мужчину отвезли в реанимацию, сообщает «Толк».

По словам внучки новоалтайца, 2 мая дедушка почувствовал себя плохо, он кашлял кровью и задыхался. «Скорая помощь» поставила мужчине кровевосстанавливающий укол и порекомендовала немедленную госпитализацию.

В Городской больнице имени Литвиненко дежурный хирург не дал родственнице объяснить симптомы у дедушки и отказался осматривать пациента. Спустя 40 минут пришел доктор из реанимации и мужчине назначили рентген. По результатам снимка пожилому мужчине диагностировали разрыв желудка с внутренним кровотечением. Ему откачали кровь из легких и отвезли в реанимацию. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии.

Как после выяснила женщина, дежурного хирурга больницы зовут Павел Дягилев. Руководство медицинского учреждения пока не прокомментировало ситуацию. По этому поводу журналисты уже готовят официальный запрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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