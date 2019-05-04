2019-05-04T16:16:49+03:00
Происшествия

Мужчина в пивном магазине устроил поножовщину

САПОЖКОВА Александра
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Ссора между двумя мужчинами в пивном магазине Барнаула переросла в поножовщину. Инцидент случился 3 мая по адресу: улица Георгиева, 14б.

- Один из участников достал нож и несколько раз ударил им в голову оппонента, - написали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

После мужчина с ножом скрылся - он убежал в сторону улицы Энтузиастов. А пострадавшего тем временем на автомобиле реанимации увезли в больницу.

Очевидцы сообщили необходимую для розыска информацию: седая борода, на вид около 50 лет, темные штаны и куртка, серые кроссовки. Сейчас подозреваемый задержан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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