Следствие выяснит, почему охранники "Сотни" избили посетителя пивбара в Барнауле

СЕГОДНЯ 16:06 2019-03-11T16:19:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственное управление по краю проведет проверку после инцидента в барнаульском баре "Пифкофф".

Видео драки между посетителями и охранниками было выложено в паблике "Инцидент Барнаул" (мы его не можем опубликовать из-за обилия ненормативной лексики). Клиента били шваброй, руками и ногами, брызгали в лицо из перцового баллончика. Участница сообщества по имени Елена рассказала, что драка произошла 8 марта на ее глазах по адресу пр. Ленина 163.

- Люди неконфликтные, отмечали праздник. Продавцу что-то не понравилось, и она вызвала охрану. Приехали сотрудники ЧОПа "Сотня" и без разговора стали бить и выгонять. Ничего особенного не произошло, чтобы так избивать человека. Он не вооружен, не маньяк. Вчера ему зашили лицо. Завтра поедет в прокуратуру, - написала Елена.

За мужчину вступались женщины, но их отталкивали. Тем не менее, определить, кто именно начал первым драку, по видео трудно. Некоторые комментаторы предположили, что клиенты первыми устроили дебош и охранникам пришлось их таким образом усмирять.

В СУСКе сообщили, что следователи изучат все обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям сотрудников ЧОПа на предмет превышения полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU