2019-05-04T13:19:49+03:00
Недвижимость

Когда в Барнауле закончится отопительный сезон?

САПОЖКОВА Александра
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Когда в Барнауле закончится отопительный сезон?Когда в Барнауле закончится отопительный сезон?Фото: Олег УКЛАДОВ
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Отопительный сезон может завершиться Барнауле в понедельник, 6 мая. А еще через неделю начнут отключать горячую воду - в первую волну попадут дома по контуру ТЭЦ-3.

Постановление о прекращении тепла администрация Барнаула еще не подписала. Так что сроки могут и сдвинуться. Однако жильцы могут не дожидаться этого решения и сами подать заявку на отключение тепла в доме (тем более, что на предстоящей неделе синоптики прогнозируют в дневные часы до +24 градусов, а в ночные до +10 градусов). Для этого требуется принятие решения на общем собрании жильцов и передача его в управляющую компанию.

К гидравлическим испытаниям сетей на прочность, и соответственно, отключению горячей воды, в Барнауле планируют приступить с понедельника, 13 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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