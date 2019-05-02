Когда в Барнауле отключат отопление и горячую воду

Скоро в Барнауле начнется сезон кастрюль, тазиков и теплых носков: на следующей неделе в городе отключат отопление, а еще через неделю – горячую воду по контуру ТЭЦ-3.

Отопление

В этом году погода жителей Барнаула совсем не радует – то жара, как летом, то холод, будто уже осень. Еще несколько дней назад столбик термометра в краевой столице поднимался до +23 градусов, а сегодня едва достигнет +11. Глава Барнаула Сергей Дугин пока не подписал постановление о прекращении отопительного сезона, однако не исключено, что произойдет это уже в понедельник, 6 мая. Но, вместе с тем, управляющие компании и юридические лица уже сейчас могут завершить для себя отопительный сезон. Для этого нужно направить заявку в Барнаульский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК). Кстати, на следующей недели синоптики прогнозируют в дневные часы до +21...+24 градусов, а ночные температуры уже не будут уходить в минус, как сейчас, а покажут +7...+10 градусов.

Горячая вода

К гидравлическим испытаниям тепловых сетей на прочность в Барнауле планируют приступить уже с понедельника, 13 мая. Как правило, коммуникации города сначала проверяют, а затем – проводят их ремонт, если он необходим. На эти два периода горячая вода перестает поступать в дома горожан.

С 13 по 22 мая энергетики СГК проведут гидравлические испытания теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3. После этого – с 23 мая по 5 июня – приступят к ремонтным работам на теплосетях. Под опрессовку попадут порядка 800 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

В контур ТЭЦ-3 попадают:

Индустриальный район – в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, поселки Новосиликатный и Спутник; Ленинский район – в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии; Железнодорожный район – улица Георгия Исакова в границах 2я Северо-Западная-Антона Петрова до улицы Северо-Западная. В центральной части города – улицы Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспектах Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.

С 17 июня по 26 июня испытания пройдут в контуре ТЭЦ-2, ремонты начнутся с 27 июня и продляться до 10 июля. За этот период энергетики обследуют порядка 500 км тепловых сетей.

В контур ТЭЦ-2 попадают:

Дома в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов; проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная; Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный; проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова. В центральной части Барнаула в эти дни горячей воды не будет на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная. В Центральном районе будет ограничено горячее водоснабжение зданий в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.

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