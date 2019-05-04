2019-05-04T12:07:46+03:00
Происшествия

Пожар в бийской квартире произошел из-за "бычка"

САПОЖКОВА Александра
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В Бийске днем 3 мая произошел пожар в квартире, расположенной на шестом этаже дома по улице Ленинградской, 38.

По словам очевидцев в паблике «Инцидент Бийск», горел балкон. Причем ЧП в квартире случилось в тот момент, когда дома никого не было, и поэтому пожарными (уточняется, что они прибыли очень быстро) пришлось ломать дверь.

Местные жители уверены, что причиной возгорания на балконе стал брошенный с верхнего этажа окурок.

«Мало того, что весь газон перед домом усыпан окурками, так люди ещё и в подъезде все ими усыпали! В нашей квартире все время пахнет их сигаретами!», - возмущаются жильцы дома в паблике.

Отмечается, что при пожаре на Ленинградской никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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