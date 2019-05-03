Магазин техники загорелся в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:51 2019-05-03T06:51:24+03:00

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В Барнауле 2 мая около 22:30 произошел пожар в магазине DNS на Мало-Олонской, 17. Об этом сообщили жители города в группе «Инцидент Барнаул».

По предварительным данным, в здании под обшивкой загорелся утеплитель. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Огонь тушили 8 пожарных машин, а сотрудники ДПС перекрывали проспект Ленина.

Как отметили в комментариях под постом барнаульцы, причиной происшествия мог стать некачественный ремонт.

- Как обычно горит негорючий утеплитель, - пишет Ксения.

- А я видел, как в этом здании делали проводку, - отвечает Дмитрий.

Вскоре пожар ликвидировали. Движение на этом участке улице открыли.

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ИСТОЧНИК KP.RU