Магазин техники загорелся в Барнауле
В Барнауле 2 мая около 22:30 произошел пожар в магазине DNS на Мало-Олонской, 17. Об этом сообщили жители города в группе «Инцидент Барнаул».
По предварительным данным, в здании под обшивкой загорелся утеплитель. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Огонь тушили 8 пожарных машин, а сотрудники ДПС перекрывали проспект Ленина.
Как отметили в комментариях под постом барнаульцы, причиной происшествия мог стать некачественный ремонт.
- Как обычно горит негорючий утеплитель, - пишет Ксения.
- А я видел, как в этом здании делали проводку, - отвечает Дмитрий.
Вскоре пожар ликвидировали. Движение на этом участке улице открыли.
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ИСТОЧНИК KP.RU