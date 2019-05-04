2019-05-04T09:53:35+03:00
Авто

Байкеры шумно открыли мотосезон

САПОЖКОВА Александра
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Фото предоставлено ГИБДДФото предоставлено ГИБДД
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В Барнауле 3 мая байкеры открыли новый мотосезон «Без тормозов 2019».

Днем на парковке ТРЦ «GALAXY» состоялись конкурсы и выступление от группы «Реактивный Психоз». Там же сотрудники ГИБДД Барнаула обратились к мотоциклистам с просьбой соблюдать Правила дорожного движения, регистрации и экипировки.

- Мотоцикл должен быть зарегистрирован в ГИБДД, а у водителя должна быть соответствующая категория. Управлять необходимо в мотошлеме, а под верхнюю одежду желательно надевать специальную мотозащиту. На дороге необходимо неукоснительно соблюдать все требования ПДД, - отметили в Госавтоинспекции.

Открытие мотосезона 2019 .(Barnaul22)

Далее мотоциклисты большой колонной двинулись по городским улицам. А после любители двухколесных «железных коней» отправились в «Байк Бар», где прошла вечерняя программа с участием группы «Провинция» и ведущего Андрея Брусники.

Цифры

В 2019 году в Барнауле с участием мототранспорта зарегистрировано пять ДТП, в которых один человек погиб и пять травмированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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