2019-04-14T08:49:04+03:00
Происшествия

Мотоциклист сбил двух 18-летних девушек, одна погибла

САПОЖКОВА Александра
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Смертельное ДТП произошло около трех часов ночи 14 апреля в Барнауле на Павловском тракте в районе дома 52в.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, водитель 1987 года рождения на мотоцикле "Хонда VT750C5" сбил двух 18-летних девушек, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу.

- В результате одна от полученных травм скончалась на месте происшествия, вторая получила телесные повреждения и была госпитализирована в Краевую клиническую больницу скорой медпомощи, - рассказали в ГИБДД.

Сейчас по факту проводится проверка.

В связи с началом мотосезона автоинспекторы обращаются с призывом к водителям двухколесного транспорта: строго соблюдайте правила и будьте предельно внимательны на дороге, по возможности исключите вождение в ночное время, так как риск столкновения в темноте в три раза выше, чем в светлое время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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