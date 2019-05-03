2019-05-03T14:46:50+03:00
Происшествия

Бийская пенсионерка перевела виртуальному возлюбленному около 800 тысяч рублей

Юлия ЕВГРАФОВА
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Пенсионерка из Бийска познакомилась в интернете с мужчиной, который представился гражданином США, служащим в Афганистане военным врачом. Примерно через месяц виртуального общения по просьбе возлюбленного женщина перевела на его счет около 800 тысяч рублей.

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, 62-летняя бийчанка познакомилась с «иностранцем» в марте. Через несколько недель общения в соцсетях мужчина сообщил пенсионерке, что хочет переехать в Россию, чтобы жить вместе. На это у него не было денег, поэтому мужчина попросил их у бийчанки.

В итоге пенсионерка перевела виртуальному знакомому 790 тысяч рублей. Вскоре после этого мужчина вновь попросил денег. Тогда бийчанка поняла, что это мошенник. Сейчас «иностранца» ищет полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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