Бийская пенсионерка перевела виртуальному возлюбленному около 800 тысяч рублей
Пенсионерка из Бийска познакомилась в интернете с мужчиной, который представился гражданином США, служащим в Афганистане военным врачом. Примерно через месяц виртуального общения по просьбе возлюбленного женщина перевела на его счет около 800 тысяч рублей.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, 62-летняя бийчанка познакомилась с «иностранцем» в марте. Через несколько недель общения в соцсетях мужчина сообщил пенсионерке, что хочет переехать в Россию, чтобы жить вместе. На это у него не было денег, поэтому мужчина попросил их у бийчанки.
В итоге пенсионерка перевела виртуальному знакомому 790 тысяч рублей. Вскоре после этого мужчина вновь попросил денег. Тогда бийчанка поняла, что это мошенник. Сейчас «иностранца» ищет полиция.
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ИСТОЧНИК KP.RU