Мошенники выдают себя за алтайских спасателей и требуют деньги и подарки

СЕГОДНЯ 12:22 2019-03-03T12:24:18+03:00

В настоящее время полицейские проверяют несколько таких фактов. Фото: Дарья САВЕНКО

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Неизвестные, представляясь спасателями, предлагают бизнесменам откупиться дорогими подарками и деньгами от проверок. В настоящее время полицейские проверяют несколько таких фактов.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, жертвами порой становятся и обычные граждане - выдавая себя за сотрудников государственного пожарного надзора, мошенники предлагают осмотреть состояние печного отопления и электропроводки на предмет их исправности. После этого они предлагают установить в доме автономные дымовые пожарные извещатели за деньги.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю не оказывает каких-либо платных услуг. При проведении любых проверок или профилактических мероприятий сотрудники ведомства должны быть в форменном одежде и при общении с гражданами обязаны представиться и предъявить служебное удостоверение.

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Телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю по номеру: 8 (3852) 65-82-19.

ИСТОЧНИК KP.RU