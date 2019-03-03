2019-03-03T12:24:18+03:00
Общество

Мошенники выдают себя за алтайских спасателей и требуют деньги и подарки

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
В настоящее время полицейские проверяют несколько таких фактов.В настоящее время полицейские проверяют несколько таких фактов.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

Неизвестные, представляясь спасателями, предлагают бизнесменам откупиться дорогими подарками и деньгами от проверок. В настоящее время полицейские проверяют несколько таких фактов.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, жертвами порой становятся и обычные граждане - выдавая себя за сотрудников государственного пожарного надзора, мошенники предлагают осмотреть состояние печного отопления и электропроводки на предмет их исправности. После этого они предлагают установить в доме автономные дымовые пожарные извещатели за деньги.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю не оказывает каких-либо платных услуг. При проведении любых проверок или профилактических мероприятий сотрудники ведомства должны быть в форменном одежде и при общении с гражданами обязаны представиться и предъявить служебное удостоверение.

Запишите телефончик

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю по номеру: 8 (3852) 65-82-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семь щенков спасли от голодной смерти в Бийске
В Барнауле продают квартиру в доме, где 13 лет жил Владимир Баварин
Уровень заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае все еще превышен
Автомобиль слетел с дороги и перевернулся на крышу
В Барнауле фура вновь сбила ограничитель
В Барнауле мужчина с отверткой ограбил офис микрозаймов
ХК «Алтай» победил «Челны»
Днем 3 марта в Барнауле потеплеет до +6 градусов
Повреждение водопровода на Павловском тракте устранено
В Барнауле из жизни ушла руководитель студии танца «Хорошки»
В Барнауле на крыльце парикмахерский нашли труп
Под Барнаулом нашли тело пропавшего подростка
Водоканал завершает ликвидацию аварии в Барнауле
«Набравшись смелости» барнаулец пошел на штурм чужого дома
В Барнауле пройдет турнир памяти Алексея Черепанова
Уроженка Рубцовска выиграла автомобиль в программе «Поле чудес»
Житель Новоалтайска отбил своей знакомой селезенку
Хоккейный клуб «Алтай» принимает команду «Челны»
Водителя, совершившего ДТП во дворе, разыскивают в Барнауле
«Волга» врезалась в рейсовый автобус на Алтае
Алкаш избил прохожую ради денег на спиртное
Аварийная бригада устраняет порыв на водопроводе
Уголовное дело возбудили после смерти мужчины из-за гриппа и пневмонии
Многодетный отец насиловал дочь и попытался это сделать с тещей