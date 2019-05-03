2019-05-03T04:37:14+03:00
Происшествия

Грузовик врезался в трамвай в Барнауле

Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: скриншот с видео "ГТРК Алтай"Фото: скриншот с видео "ГТРК Алтай"
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Вечером 2 мая грузовой автомобиль врезался в трамвай № 7 на Змеиногорском тракте в Барнауле. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Барнаул 22».

Как рассказали свидетели аварии, когда грузовик отъезжал от почты, он столкнулся с движущимся трамваем.

В результате трамваи встали между остановками «Телецентр» и «Ломоносова». Пострадавших в ДТП нет, добавляет «ГТРК Алтай».

В комментариях под постом барнаульцы удивляются случившемуся и предупреждают друг друга, что надо быть внимательнее на дорогах.

- Трамвай не объедет! Всегда надо это помнить! – пишет Леонид.

К слову, в конце апреля под Барнаулом Lexus столкнулся с грузовиком. Как выяснилось, водитель грузовика не смог вовремя сориентироваться и не перестроился в свой ряд, в него сзади «влетела» иномарка. В результате аварии травмы получили оба водителя, им была оказана медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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