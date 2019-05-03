Грузовик врезался в трамвай в Барнауле
Вечером 2 мая грузовой автомобиль врезался в трамвай № 7 на Змеиногорском тракте в Барнауле. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Барнаул 22».
Как рассказали свидетели аварии, когда грузовик отъезжал от почты, он столкнулся с движущимся трамваем.
В результате трамваи встали между остановками «Телецентр» и «Ломоносова». Пострадавших в ДТП нет, добавляет «ГТРК Алтай».
В комментариях под постом барнаульцы удивляются случившемуся и предупреждают друг друга, что надо быть внимательнее на дорогах.
- Трамвай не объедет! Всегда надо это помнить! – пишет Леонид.
К слову, в конце апреля под Барнаулом Lexus столкнулся с грузовиком. Как выяснилось, водитель грузовика не смог вовремя сориентироваться и не перестроился в свой ряд, в него сзади «влетела» иномарка. В результате аварии травмы получили оба водителя, им была оказана медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU