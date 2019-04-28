Барнаульскому леопарду Елисею привезли пару

СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-28T09:29:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» пополнение. Теперь под покровительством работников появилась пантера — Шейла. Об этом сотрудники сообщили в социальных сетях и приложили фотографию.

В «Лесной сказке» надеются, что пара сможет подружиться, если этого не произойдет, животных придется расселить, но такое случается нечасто. Отмечается, что пантера еще не до конца освоилась, ей нужно время, чтобы привыкнуть к новому месту жительства. Поэтому пока она прячется и редко выходит из вольера.

Пантера Шейла стала третьим леопардом в барнаульском зоопарке. До этого в парке можно было увидеть лишь особей мужского пола — Елисея и Маврика.

Читайте также

Для детей из Бийска барнаульский зоопарк провел познавательную экскурсию

На экскурсии по Барнаульскому зоопарку «Лесная сказка» побывали 25 детей с ограниченными возможностями. Такое мероприятие для ребят из Бийска организовали в рамках проекта «Радуга жизни» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU