Для детей из Бийска Барнаульский зоопарк провел познавательную экскурсию

СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-26T14:08:03+03:00

Ребята узнали о жизни зоопарка, познакомились с его обитателями и подержали на руках козлят

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На экскурсии по Барнаульскому зоопарку «Лесная сказка» побывали 25 детей с ограниченными возможностями. Такое мероприятие для ребят из Бийска организовали в рамках проекта «Радуга жизни».

Во время прогулки по зоопарку ребятам рассказали о жизни животных и показали недавно родившихся козлят. Детям даже разрешили подержать новорожденных на руках и сделать с ними фото.

- Все мероприятия проекта «Радуга жизни» объединяют участников, и мы даже забываем о том, что есть какие-то ограничения в здоровье. Ребята общаются, получают положительные эмоции и вместе с тем становятся более самостоятельными, чувствуют уверенность в своих силах. Участники проекта очень хорошо отзываются о нем, это дает понять, что такая деятельность нужна и полезна,- говорит Елена Хасанова, наставник-консультант проекта «Радуга жизни».

Экскурсию провели на средства гранта федерального агентства по делам молодежи, сообщает Бийский рабочий.

ИСТОЧНИК KP.RU