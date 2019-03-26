Для детей из Бийска Барнаульский зоопарк провел познавательную экскурсию
На экскурсии по Барнаульскому зоопарку «Лесная сказка» побывали 25 детей с ограниченными возможностями. Такое мероприятие для ребят из Бийска организовали в рамках проекта «Радуга жизни».
Во время прогулки по зоопарку ребятам рассказали о жизни животных и показали недавно родившихся козлят. Детям даже разрешили подержать новорожденных на руках и сделать с ними фото.
- Все мероприятия проекта «Радуга жизни» объединяют участников, и мы даже забываем о том, что есть какие-то ограничения в здоровье. Ребята общаются, получают положительные эмоции и вместе с тем становятся более самостоятельными, чувствуют уверенность в своих силах. Участники проекта очень хорошо отзываются о нем, это дает понять, что такая деятельность нужна и полезна,- говорит Елена Хасанова, наставник-консультант проекта «Радуга жизни».
Экскурсию провели на средства гранта федерального агентства по делам молодежи, сообщает Бийский рабочий.
ИСТОЧНИК KP.RU