Матвея из Рубцовска направили на лечение в Израиль

СЕГОДНЯ 06:53 2019-04-27T06:53:47+03:00

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Мама Матвея Чепуштанова из Рубцовска сообщила о том, что малыша направляют на лечение в Израиль. Первые четыре укола будут поставлены за счет федеральных средств.

«Пригласили сегодня в Минздрав РФ и сообщили, что Матвея направляют в Израиль в клинику Шнайдер на лечение. Первые четыре загрузочных укола будут ему поставлены за счёт средств федерального бюджета! Вылет наш уже в воскресенье, 28 апреля, в день рождения Матвея. Так как, видимо все решалась в ускоренном режиме перелёт с пересадкой, прямых рейсов уже не было. Только благодаря всем вам, нашей с вами активности, нас заметили», - пишет женщина в Instagram.

В Израиле есть специальные центры, работающие с детьми с такими заболеваниями.

Напомним, малышу диагностировали неизлечимую болезнь - спинальную мышечную амиотрофию первого типа (Болезнь Верднига-Гоффмана). К сожалению, от СМА невозможно вылечиться, но можно значительно улучшить качество жизни. В первый год лечения Матвею потребуются шесть инъекций, далее по три в год.

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ИСТОЧНИК KP.RU