Парад старой и современной пожарной техники пройдет в Барнауле 28 апреля

СЕГОДНЯ 17:07 2019-04-26T17:08:09+03:00

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28 апреля на площади Сахарова в Барнауле спасатели будут отмечать День пожарной охраны. В честь праздника сотрудники ГУ МЧС по краю представят парад-показ современной пожарной техники и прошлых лет.

- Это будет масштабное шоу, уникальное, зрелищное событие, - заверили в пресс-службе ведомства. - Мы покажем возможности самой современной техники МЧС, расскажем о героической работе спасателей, об истории службы, о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

Также в программе: работа полевой кухни, "пожарные" развлечения для детей, фотосессии с пожарными машинами и многое другое. На сцене будут выступать творческие коллективы.

Начало праздника в 11 часов.

Отмечается, 30 апреля исполняется 370 лет пожарной службе России .

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ИСТОЧНИК KP.RU