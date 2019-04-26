Огонь, кувалда и забег: В Барнауле прошли соревнования спасателей

В Барнауле прошел кроссфит спасателей, приуроченный к 370-летию пожарной охраны России. Мероприятия состоялось на плацу Барнаульского учебного центра федеральной противопожарной службы.

В турнире приняли участие настоящие герои-спасатели из отрядов федеральной противопожарной службы со всего Алтайского края. Как пишет сайт краевого управления МЧС, каждый участник команды, надев боевую одежду пожарного, весь комплект снаряжения с дыхательным аппаратом за спиной, поочередно в определённой последовательности проходил на скорость супертяжелую полосу препятствий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/705467" frameborder="0"></iframe> В Барнауле прошли соревнования спасателей.Видео: Олег Укладов

Упражнения с гирей, штангой и другими спортивными снарядами, перемещение автопокрышек различными способами, бег с отягощением, работа с рукавами и гидравлическим инструментом, а также переноска условного пострадавшего – всё это входит в программу пожарно-спасательного многоборья. В конце каждого старта участникам команд нужно было с помощью троса отбуксировать на автомобиль.

- В соревнованиях, на первый взгляд, всё не так очевидно как в традиционном пожарно-прикладном спорте, отражающем повседневную работу сотрудника МЧС. Работа на месте пожара, происшествия очень разнообразна. Где-то надо подтянуться, где-то поднять тяжесть, перенести пострадавшего... Вытолкать автомобиль из гаража, на который перекинулся огонь. Почти бегом по лестнице, в полной амуниции с дыхательным аппаратом за спиной подняться на двадцатый этаж дома, чтобы спасти людей. Помочь людям вынести имущество из горящего дома. Таких примеров можно привести много, и в каждом случае пожарному-спасателю не справиться с задачей без отличной физической подготовки. А кроссфит, как и любой спорт, помогает поддерживать форму, быть готовым к экстремальным физическим нагрузкам. К тому же это красивый спорт, интересный и зрелищный, - говорят спасатели.

В итоге на первом месте оказалась команда первого отряда из краевой столицы, второе заняли бойцы специализированной пожарно-спасательной части. Почётную бронзу получил четвертый отряд федеральной противопожарной службы из Рубцовска.