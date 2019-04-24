В Барнауле на двух перекрестках с улицей Челюскинцев отключат светофоры
В среду, 24 апреля, в Барнауле отключат светофоры на двух перекрестках с улицей Челюскинцев.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, с 9 до 16 часов отключат светофоры на пересечениях улицы Челюскинцев с улицей Гоголя и с улицей Загородной. Там запланирован ремонт светофорных объектов.
Автомобилистов просят быть внимательными при проезде этих перекрестков.
Отметим, что 25 апреля в Барнауле частично ограничат проезд автомобилей и автобусов по Старому мосту. Для проезда закроют полосу по направлению из Новоалтайска в Барнаул. Перекрыта дорога будет с 11:00 до 13:00 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU