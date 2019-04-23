Из Бийска могут пустить поезда до Горно-Алтайска

СЕГОДНЯ 13:41 2019-04-23T13:41:36+03:00

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Компания «Российские железные дороги» и руководство Республики Алтай ведут переговоры о возможном строительстве ветки из Бийска до Горно-Алтайска.

Как пишет ИА «Толк», если стороны договорятся, то тогда это поможет реализовать целый ряд проектов. В частности могут снизиться цены на уголь в Республике Алтай, появятся дополнительные каналы поставок местной сельхозпродукции в другие регионы и, в конце концов, появятся дополнительные рабочие места. Возможно, по мнению экспертов, привлекательным данный вид транспорта будет и для туристов.

Напомним, тема строительства железнодорожной ветки из Бийска до Горно-Алтайска обсуждалась еще несколько десятков лет назад. Однако после распада СССР проект был законсервирован, как мы теперь видим, на неопределенный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU