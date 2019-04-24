2019-04-24T05:49:38+03:00
Общество

Движение по Старому мосту ограничат 25 апреля

Дарья САВЕНКО
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В четверг, 25 апреля, в Барнауле частично ограничат проезд автомобилей и автобусов по Старому мосту.

Как рассказали в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог «Алтай», для проезда закроют полосу по направлению из Новоалтайска в Барнаул. Перекрыта дорога будет с 11:00 до 13:00 часов. А вот из Барнаула в Новоалтайск проезд по Старому мосту останется открытым.

- Ограничения связаны с проведением электромонтажных работ. Безопасность дорожного движения будут обеспечивать экипажи ГИБДД, - отметили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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