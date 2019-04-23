2019-04-23T15:59:54+03:00
Общество

Бийские власти нашли подрядчика для реставрации Ассановского особняка

Юлия ЕВГРАФОВА
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На реставрацию планируют потратить 16,6 миллионов рублейНа реставрацию планируют потратить 16,6 миллионов рублейФото: газеты «Бийский рабочий»
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После ремонта крыши на Ассановском особняке зданию требуется обновление фасада и внутренняя отделка. Этими работами займется бийское предприятие «Отделстрой». О том, что именно этот подрядчик выиграл муниципальный контракт, сообщил «Бийский рабочий».

По документам до ноября 2019 года предприятие должно отреставрировать фасад и балконы, выполнить внутреннюю отделку, заменить окна и двери. Также подрядчик обязуется заняться устройством крылец, ограждениями с коваными решетками, скамейками, отремонтировать беседки и озеленить территорию. На все эти работы планируют потратить 16,6 миллионов рублей.

Несмотря на то, что подрядчик уже определен, контракт с ним еще не был подписан. Это сделают в ближайшее время. Пока специалисты «Отделстроя» знакомятся со спецификой предстоящей работы. Скорее всего Ассановский особняк начнут реставрировать уже после майских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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