2019-03-14T07:54:10+03:00
Общество

В Бийске на реконструкцию Ассановского особняка потратят 19,5 млн рублей

Дарья САВЕНКО
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В Бийске за 2 млн рублей меняют крышу на Ассановском особняке, где в настоящий момент расположен Бийский краеведческий музей имени В. Бианки. Всего же на реставрационные работы потратят 19,5 млн руб.

Как сообщает «Бийский рабочий», ремонт одного из красивейших зданий Бийска планировали начать еще в прошлом году, но в ходе аукциона возникли проблемы, и процесс затянулся. Подряд на ремонт кровли выиграла компания «Рост». Приступили к работам они 23 февраля.

- Опыт работы со старыми зданиями у специалистов есть – они же год назад ремонтировали крышу другого отдела музея – Чуйского тракта. Капитальный ремонт кровли подразумевает замену обрешетки, стропильной системы, замену покрытия, установку ограждения и замену водостока. Работа идет в соответствии с графиком, задержек с поставкой материалов нет, - рассказал главный инженер предприятия-подрядчика Владимир Лукаренко.

Ремонт крыши планируется закончить до конца марта. После - будут объявлены торги по поиску подрядчика, который продолжит реставрацию: нужно будет обновить фасад, беседку, заменить оконные блоки. В музее надеются, что все работы будут закончены до конца года.

Кстати, краеведческий музей по-прежнему открыт для посетителей, правда, большие экскурсии на втором этаже сократили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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