История с предоставлением квартир чиновникам Барнаула получила продолжение

СЕГОДНЯ 15:37 2019-04-22T15:37:06+03:00

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Не так давно стало известно о том, что ряд действующих и теперь уже бывших чиновников администрации Барнаула смогли получить квартиры муниципального фонда по договору найма, а некоторые даже приватизировали это жилье.

Сегодня, 22 апреля, ИА «ТОЛК» пишет о том, что история получила продолжение. В частности источник в правоохранительных органах сообщил изданию о том, что прокуратура написала представление в администрацию в города. Другой осведомленный источник рассказал, что мэрия Барнаула обратилась в суд с иском на председателя организационно-контрольного комитета администрации города Юрия Еремеева на расторжение договора по использованию жилья.

Ранее стало известно, что помимо Юрия Еремеева квартиру муниципального жилищного фонда по договору найма служебного жилого помещения оформил председатель комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула Александр Кощеев.

На запрос «ТОЛКа» мэрия города ответила, что теперь уже бывший начальник Управления МВД России по Барнаулу Александр Добровольский, уже упомянутый Юрий Еремеев, бывший спикер Барнаульской городской Думы Людмила Зубович, Александр Кощеев, экс-руководитель комитета информационной политики Станислав Тетерятник и начальник территориального управления микрорайона Затон Андрей Франк заключили с администрацией Барнаула договоры найма служебных жилых помещений, при этом Добровольский и Кощеев уже освободили эти квартиры.

Интересно, что трое чиновников смогли приватизировать квартиры. Этим правом воспользовались Людмила Зубович, Андрей Франк и Станислав Тетерятник. В мэрии уточняют, что закон при этом они не нарушили.

ИСТОЧНИК KP.RU