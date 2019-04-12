"Малоимущие" барнаульские чиновники заселились в муниципальные квартиры

Действующие и бывшие чиновники администрации Барнаула под видом нуждающихся в улучшении жилищных условий получили в собственность муниципальные квартиры.

Кто обзавелся жильем?

Как пишет ИА «ТОЛК» в этом списке оказались управляющий делами администрации Барнаула, председатель орагнизационно-контрольного комитета Юрий Еремеев, бывший председатель Барнаульской городской Думы Людмила Зубович, экс-руководитель комитета информационной политики Станислав Тетерятник, начальник территориального управления микрорайона Затон администрации Центрального района Барнаула Андрей Франк и председатель комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула Александр Кощеев, бывший начальник Управления МВД России по Барнаулу Александр Добровольский.

Журналистам издания стало известно, что Юрий Еремеев и Александр Кощеев квартиры муниципального жилищного фонда оформили по договорам социального найма. Уточняется, что подобное они могли сделать только после признания нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Кстати, чиновники, отразили в своих декларациях, что оформили квартиры по соцнайму, но источник, знакомый с ситуацией, уверяет – в квартирах якобы живут родственники высокопоставленных работников городской мэрии.

Что говорит закон?

Согласно документам, опубликованным на сайте Барнаульской городской Думы, правом на бесплатное предоставление квартир муниципального жилищного фонда Барнаула есть у граждан, которые признаны малоимущими.

Примечательно, что признание граждан малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, а также их постановка на учет осуществляется комитетом жилищно-коммунального хозяйства Барнаула.

Малоимущими могут быть признаны семьи, где средний доход на одного человека не превышает прожиточного минимума.

Где и когда чиновники получили квартиры?

Как стало известно «ТОЛКу», Александр Добровольский получил квартиру на улице Малахова в сентябре 2014 года. Андрей Франк на правах малоимущего получил жилье на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной в декабре 2015 года.

В сентябре 2015 года Станислав Тетерятник обзавелся жильем на проспекте Строителей.

В ноябре 2011 года Людмила Зубович также воспользовалась правом получения квартиры, как малоимущая.

В конечном итоге Франк, Тетерятник и Зубович приватизировали квартиры, что предусмотрено законодательством.

Редакция издания обратилась в администрацию Барнаула с официальным запросом по этой ситуации. Пока ответ не получен.