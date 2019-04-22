2019-04-22T10:54:24+03:00
Происшествия

Неподалеку от Барнаула горят поля

БОРЗОВ Денис
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МЧС Алтайского краяМЧС Алтайского краяФото: Олег УКЛАДОВ
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Густой дым взволновал жителей Барнаула. Его столбы поднимаются в районе Речного вокзала и села Токарево по новосибирской трассе.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС, горят заливные луга в районе Затона. Предполагаемая площадь пожара – около 500 квадратных метров.

Вероятнее всего, это несанкционированный пал травы, который устроили местные жители. На место выехал пожарный расчет, на месте дежурит экипаж МЧС. Угрозы населению пожар не представляет.

На данный момент в Алтайском крае объявлен пожароопасный сезон. Он начался в начале апреля. Жителей края призывают не оставаться равнодушными к проблеме, не устраивать неконтролируемые поджоги травы и мусора. Если вы стали свидетелем пожара, немедленно сообщите об этом по номеру «101» или «112».

Напомним, 13 апреля в крае было зарегистрировали 280 поджогов травы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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