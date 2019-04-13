В Алтайском крае за день зафиксировали 280 поджогов травы

СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-13T15:41:48+03:00

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В Алтайском крае установилась сухая и ветреная погода. Это привело к череде чрезвычайных ситуаций. За сутки краевое управление МЧС зарегистрировало 280 термоточек.

Практически каждая из них – пал травы, следствие чьего-то преступного хулиганства, безалаберности, обычной неосторожности. В 187 населенных пунктах есть угроза возникновения лесных пожаров. Сейчас принимаются все возможные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

- Накануне выходных прошло совещание с муниципалитетами. Представителям городов и районов в случае ухудшения противопожарной обстановки рекомендовано незамедлительно принимать решение о вводе на подведомственной территории особого противопожарного режима, - сообщили в краевом управлении МЧС.

В сложившейся обстановке очень важно неравнодушие граждан к проблеме. Помогите обеспечить защиту сел и деревень от огненной беды! Не жгите траву и мусор сами и не позволяйте делать это соседям. О случаях нарушения пожарной безопасности, создающих риск для жилья и прочих построек, немедленно сообщайте в пожарную охрану по номеру «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU