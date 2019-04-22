2019-04-22T07:20:44+03:00
Спорт

Ежегодный турнир, посвящённый памяти павших бойцов спецподразделений, состоялся в Барнауле

Поделиться:
Фото предоставлено ЦСЕ ТопТимСибирьФото предоставлено ЦСЕ ТопТимСибирь
Изменить размер текста:

20-21 апреля в Барнауле на базе Алтайского центра самбо прошли соревнования по рукопашному бою, посвященные памяти бойцов спецподразделений, погибших при локальных конфликтах «Кубок памяти».

Мероприятие прошло при участии Министерства спорта Алтайского края, АКОО «Динамо», Союза общественных организаций ветеранов разведки и спецназа, АРОО ветеранов спецназа «Братишка», АКСОО ветеранов Чечни и АКЦ «Звезда».

В соревнованиях активное участие принимали спортивные клубы как Алтайского края, так и других регионов Сибири, тренирующие молодых и профессиональных спортсменов-бойцов, а также бойцы специальных подразделений, ветераны разведки и спецназа, ОМОН. К слову, в соревнованиях принимали участие разные возрастные категории – и молодые, и профессиональные спортсмены.

Александр Локтев, основатель клуба ТопТимСибирь, депутат Барнаульской городской думы:

Фото предоставлено ЦСЕ ТопТимСибирь

Фото предоставлено ЦСЕ ТопТимСибирь

- Для меня эти соревнования – дебют по рукопашному бою. Я давно хотел выступить, смотря на ребят, тренируясь вместе с ними, ребята меня мотивируют, и я рад, что выступил именно по рукопашному бою, и именно на этом турнире, ведь его миссия в моём понимании – весьма значима – почтить память павших бойцов спецподразделений. Результат соревнований меня весьма порадовал: два боя я выиграл досрочно, а третий – уступил в виду травмы, хотя с соперником шли наравне. Мой личный приз – приз за волю к победе в специальной номинации.

Как итог – первое командное место центра смешанных единоборств ТопТимСибирь, и практически все призовые места среди одиночных поединков у спортсменов, тренирующихся в этом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобиль в Барнауле слетел с дороги и снес столб
Алтайская лаборатория обнаружила в магазинном салате целый «букет» опасных микроогранизмов
Городской Информационный Сервис 2ГИС запустил ежегодный конкурс «Отзывов»
Алтайский край вновь готовится к проведению акции «Лес Победы»
Губернатор Алтайского края посетит с рабочим визитом Камень-на-Оби
Шесть объектов культурного наследия отремонтируют в Алтайском крае
Погода на 22 апреля 2019 года в Барнауле: +11 градусов
В трансформаторной подстанции Бийска произошел пожар
Свалку из пакетов и бумаг нашли под Павловском
Алтайский край потратит на книги семи писателей 1,5 млн рублей
Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Барнауле
Стала известна программа празднования Дня Победы в Барнауле
Городской Информационный Сервис 2ГИС запустил ежегодный конкурс «Отзывов»
Погода на 21 апреля 2019 года в Барнауле: облачность и +9 градусов
В Барнауле начали работать садоводческие маршруты
Бетономешалка столкнулась с автокраном в Барнауле
В Барнауле 9 мая пройдет выставка ретро-автомобилей
Вместе с барнаульцами на субботник в «Изумрудный» вышла и «Единая Россия»
На трассе Барнаул-Бийск ночью загорелся автомобиль
В Барнауле прошла первая репетиция парада Победы