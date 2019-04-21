Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Барнауле
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР в Барнауле в воскресенье, 21 апреля. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
После столкновения одну из машин откинуло на забор. Оба автомобиля получили значительные повреждения. В результате пострадали два человека, один из них 11-летний ребенок. Пострадавшим госпитализация не понадобилась.
Отметим, что аварии на данном участке происходят с завидной регулярностью. Зачастую виной тому становится банальная невнимательность и отсутствие культуры вождения. Многие стараются проскочить перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора.
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ИСТОЧНИК KP.RU