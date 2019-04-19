Инновационный светофор установили на месте резонансного ДТП в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-19T11:37:08+03:00

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В Барнауле на месте аварии, виновником которой стал Александр Руденко на BMW X6, установили инновационный светофор.

Новый автоматический регулировщик движения установили на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анатолия, пишет «МК на Алтае». Именно в этом месте в октябре прошлого года Александр Руденко совершил аварию, в которой погибла молодая женщина и две маленькие девочки.

Сразу после аварии центральный проспект некоторое время патрулировали сотрудники ГИБДД.

- Однако такие меры не принесли видимых изменений в лучшую сторону, - пишет источник.

Спустя пять дней после резонансного ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина произошла еще одна авария. Водитель ВАЗа пытался проскочить на «красный» и врезался в «Ладу Калину». Пострадали три человека. Их госпитализировали.

Теперь же аварийность решили «поправить» за счет инновационного светофора. Когда загорается красный сигнал, на дороге появляется красная стоп-линия, не заметить ее, тем более в ночи, практически невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU