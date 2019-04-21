Стала известна программа празднования Дня Победы в Барнауле

СЕГОДНЯ 07:24 2019-04-21T07:24:46+03:00

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Барнаул готовится к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Празднование начнется в 9.00 с возложения цветов на Мемориале Славы. В 10.00 на площади Советов состоится торжественное прохождение войск «Барнаульского гарнизона». Участвовать там будут 18 парадных расчетов с количеством участников более 1300 человек. В это же время на площади Сахарова откроется музейно-выставочный ряд экспонатов школьных музеев и частных коллекций, посвященных Великой Отечественной войне.

Шествие колоны «Бессмертного полка» начнется в 10:40.

С 13.00 до 22.00 главной сценической площадке города пройдут театрализованные, молодежно-спортивные, эстрадные программы, которые в 22.00 завершатся праздничным фейерверком «Греми, салют Победы!».

Отметим, что в апреле – мае в Барнауле запланировано проведение основных масштабных акций: «Вахта памяти», «Дорога к обелиску», «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша», «Знамя Победы».

Справка КП

В Барнауле проживает 551 участник Великой Отечественной войны и приравненных к категории ветеранов, а также 4084 труженика тыла.

ИСТОЧНИК KP.RU