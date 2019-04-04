«Бессмертный полк» - 2019 в Барнауле: «живая» стена памяти появится в центре города

Седьмой по счету «Бессмертный полк» пройдет в Алтайском крае в День Победы, 9 мая. В этом году он будет дополнен акцией «Красная нить истории».

«Живая» стена

Как и в предыдущие годы, колонны с портретами родственников-фронтовиков выстроятся на площади Октября и пройдут по проспекту Ленина до улицы Димитрова. Там же состоятся мероприятия в честь ветеранов ВОВ, доживших до наших дней, а также почтят память павших. В этом году добавится акция «Красная нить истории».

- Мы предлагаем разместить на площади Сахарова нити, на которых будут флажки красного цвета. На флажках любой желающий сможет написать о том, как его коснулась война, название городов, на защиту которых встали его родные. Или это могут быть просто важные слова, - рассказал координатор акции «Бессмертный полк» в Алтайском крае Владимир Овчинников. – Таким образом, это станет стеной памяти, нитью поколений, которая будет «жить» благодаря ветру. Флажок можно не вешать, а взять с собой на память об участии в «Бессмертном полку».

Фото: Координатор акции в Алтайском крае Анастасия Телькова.

Флажки и маркеры будут раздавать волонтеры на финальной точке шествия «Бессмертного полка». Они же прикрепят ваше послание на инсталляцию.

Центр новостей

В этого году пресс-центр «Бессмертного полка» разместится на базе издательского дома «Алтапресс». Корреспонденты будут рассказывать, как акция проходит в других городах России и мира. В последние годы к ней присоединились Чили, Малайзия, Великобритания, США, Австрия и многие другие страны. В этом году число участников может превысить 80 государств и территорий.

Пора готовиться

Организаторы отметили, что к акции можно начать готовиться уже сейчас. Для начала, нужно найти информацию о своем родственнике-фронтовике. Сделать это можно на сайтах:

- «ОБД Мемориал» https://obd-memorial.ru/

- «Подвиг народа» http://podvignaroda.ru/

- «Память народа» https://pamyat-naroda.ru/

После этого, историю своего родственника-фронтовика и его фотографию желательно опубликовать на сайте «Бессмертного полка». В завершении нужно изготовить транспарант. Он может быть сделан из ДВП, фанеры, пластика или любого другого подручного материала любого цвета. Ширина – 290 мм, длина – 435 мм, длина ручки – 400 мм.

Однако на шествие можно прийти с фотографией в рамке или в пластиковой прозрачной папке. Кроме того, можно заказать портрет в любой печатной мастерской за 450 рублей.