В Барнауле прошла первая репетиция парада Победы

СЕГОДНЯ 07:28 2019-04-20T07:28:41+03:00

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Курсанты БЮИ 19 апреля на плаце барнаульского юридического института провели первую массовую репетицию парада Победы.

В этот день больше 600 человек, в числе которых были курсанты, сотрудники полиции и Росгвардии, провели масштабную тренировку. Так все подразделения, которые 9 мая выйдут на площадь Советов, прошли по плацу БЮИ.

К слову, барнаульские курсанты начали готовиться к параду еще с осени. А в последний месяц перед главным парадом они тратят на строевую подготовку до двух часов в день. Генеральная репетиция состоится 7 мая на площади Советов. До этого дня, каждую пятницу будут проходить массовые тренировки на плацу.

Напомним, в этом году жители края отпразднуют 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

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ИСТОЧНИК KP.RU