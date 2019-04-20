2019-04-20T05:17:34+03:00
Происшествия

В гаражах Барнаула умер пожилой мужчина

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером 19 апреля на проспекте Калинина 21а в гаражах, рядом с одной из гостиниц Барнаула, умер пожилой мужчина.

О случившемся сообщили в паблике «Инцидент Барнаул». В соцсетях предположили, что на вид мужчине было около 60 лет. Личность погибшего установлена. По предварительной версии он скончался от остановки сердца.

В комментариях городского паблика неравнодушные жители города высказали свои соболезнования и призвали барнаульцев относится внимательнее к своим близким.

- Папу, дедушку мужа домой не дождались. Печально! Соболезнования, - пишет Ольга.

- Кошмар, что будет во время жары. Следите за своими пожилыми родственниками, - предупреждает в комментариях Александр.

К сожалению, это не первый подобный случай за эту весну. Так 2 марта в Барнауле на лыжне «трассы здоровья» скончался мужчина. Тогда погибшему вызывали скорую, но медики не успели. Они лишь констатировали смерть лыжника (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Барнаулец сломал соседу ребра ломом из-за забора
Следователи возбудили дело из-за невыплаты зарплат в алтайском «Сибпромстрое»
Температура воздуха в Алтайском крае на выходных поднимется до +12 градусов
Алтайским предпенсионерам компенсируют расходы на некоторые услуги ЖКХ
В Бийске за 300 млн рублей положат 18 км нового асфальта
Владимир Жириновский встал на защиту Панкратова-Черного после конфликта на Алтае
В ГИБДД Барнаула рассказали подробности ДТП с перевернувшейся на крышу машиной
Губернатор Томенко пообещал снова разобраться с проблемами Камня-на-Оби
Подсчитан коэффициент полезности алтайских депутатов Госдумы
Около 40 тысяч барнаульцев приняли участие в субботнике
Инновационный светофор установили на месте резонансного ДТП в Барнауле
Барнаульский полигон принимает мусор из дворов бесплатно
Шоколадные конфеты с ликером пытались передать заключенному в Барнауле
Студенты АлтГТУ вышли в финал международного чемпионата CASE-IN
Машина перевернулась на крышу в результате ДТП в Барнауле
Погода в Барнауле на 20 апреля 2019 года: тепло и дождь
Во время празднования Рождества рубцовчанин убил соседку
ГМИЛИКА и «Алтайлес» запустили передвижную выставку детских рисунков