В гаражах Барнаула умер пожилой мужчина

СЕГОДНЯ 05:17 2019-04-20T05:17:34+03:00

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Вечером 19 апреля на проспекте Калинина 21а в гаражах, рядом с одной из гостиниц Барнаула, умер пожилой мужчина.

О случившемся сообщили в паблике «Инцидент Барнаул». В соцсетях предположили, что на вид мужчине было около 60 лет. Личность погибшего установлена. По предварительной версии он скончался от остановки сердца.

В комментариях городского паблика неравнодушные жители города высказали свои соболезнования и призвали барнаульцев относится внимательнее к своим близким.

- Папу, дедушку мужа домой не дождались. Печально! Соболезнования, - пишет Ольга.

- Кошмар, что будет во время жары. Следите за своими пожилыми родственниками, - предупреждает в комментариях Александр.

К сожалению, это не первый подобный случай за эту весну. Так 2 марта в Барнауле на лыжне «трассы здоровья» скончался мужчина. Тогда погибшему вызывали скорую, но медики не успели. Они лишь констатировали смерть лыжника (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU