В Барнауле на «трассе здоровья» умер лыжник

В субботу, 2 марта, в Барнауле прямо на лыжне «трассы здоровья» скончался человек.

Об этом сообщил сайт amic.ru. Пока подробной информации по данному инциденту нет.

- Да, действительно произошел сегодня у нас такой случай. Мужчина умер, - подтвердила «Комсомольской правде» - Барнаул» сотрудница лыжной базы «Динамо». – Сама я подробностей не знаю, не видела его. Мне другие люди рассказали. Даже не знаю сколько лет ему было.

По ее словам, медицинских сотрудников на лыжной базе нет, поэтому оказать первую помощь было некому. Погибшему вызывали бригаду скорой помощи, но медики не успели. Они лишь констатировали смерть лыжника.

Очевидцы рассказывают, что мужчине пытались оказать помощь другие лыжники, кто-то звонил в краевую клиническую больницу, которая находится недалеко, однако врачи отказались приехать и посоветовали вызвать «скорую». А вот она уже ехала якобы 30 минут. Однако на лыжной базе не смогли подтвердить информацию.

- «Скорая» приезжала, но не могу сказать, сколько именно она ехала, меня в тот момент не было здесь, - сказала собеседница.

Заинтересуется ли данным случаем Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю – пока не известно.

Напомним, в 2013 году во время чемпионата России по биатлону среди ветеранов, прямо во время соревнований на трассе участниками гонки был обнаружен труп мужчины. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Между тем чемпионат отменять не стали.