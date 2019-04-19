Владимир Жириновский встал на защиту Панкратова-Черного после конфликта на Алтае

СЕГОДНЯ 14:15 2019-04-19T14:15:12+03:00

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Российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался в защиту артиста Александра Панкратова-Черного, которого 17 апреля высадили из самолета рейсом Барнаул-Москва.

Как пишет политик в социальной сети, актер имел право попросить алкоголь, так как он купил билет на место в бизнес-классе.

«Зачем набросились на хорошего артиста Панкратова-Черного? Он имеет право, купив билет в бизнес-класс, попросить 50 грамм водки и бутерброд. Он поспит и через 3 часа будет в Москве. Но нет, на всю страну начали: вот он алкоголик, пьяница! Зачем это все нужно? Этим мы же оскорбляем и его самого и всех жителей Алтайского края, где он народный герой», - отметил политик.

Напомним, известного актера Александра Панкратова-Черного сняли с рейса Барнаул - Москва за неадекватное поведение на борту самолета. Артист уже извинился перед пассажирами за задержку рейса. По его словам, он всего лишь попросил у бортпроводника 100 грамм водки, но получил отказ.

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ИСТОЧНИК KP.RU