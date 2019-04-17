2019-04-17T12:12:01+03:00
Общество

«Я заказал всего 100 грамм водки, а мог бы литр!»: Панкратова-Черного сняли с самолета

Актер летел в Москву после спектакля в Барнауле
Иван ОЛЕКСЮК
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Александр Панкратов-ЧерныйАлександр Панкратов-ЧерныйФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле в среду, 17 апреля, сняли с рейса известного актера Александра Панкратова-Черного. По словам пассажиров, он был пьян и вел себя неадекватно. В итоге было принято решение снять знаменитость с рейса.

Панкратов-Черный про инцидент в самолете

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- Сегодня со спектаклем летим. Панкратов-Черный - сольно. Борт-проводники и полиция - статисты. Транзитные пассажиры - звуковой фон, - написал в своем инстаграме пассажир рейса Владимир Завертайлов.

По всей видимости, конфликт произошел из-за того, что актер требовал у бортпроводников алкоголь, но те ему отказали. Так как Александр Васильевич не успокаивался, было принято решение вызвать полицию. Из-за этого произошла задержка рейса. После этого актер принес извинения пассажирам. Запись его обращения появилась в сети.

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Сегодня со спектаклем летим:) Панкратов-Черный, сольно. Борт-проводники и полиция -статисты.
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По словам самого актера, он не был пьян, когда произошел конфликт.

- Да ничего там не произошло. Мы отыграли спектакль, прошли фейс-контроль, сели в самолет. Все нормально. Подошла стюардесса, я заказал 100 грамм водки. 100 грамм водки и воды без газа! И салатик, если можно. Подходит какой-то мальчик-стюард и говорит, вы себя ведете неадекватно. Я его спрашиваю, в чем неадекватность моего поведения? Вы заказали 100 грамм водки. Так я могу литр заказать, я в бизнес-классе лечу! И началась ссора. Я его не оскорблял, я к пассажирам даже обратился, посмотрите на меня, разве я пьяный? Нет, пришла полиция, меня увели. Я не сопротивлялся. Все! Чистая провокация! Наверное, всему экипажу заплатила пресса, чтобы поднять скандал. Что Панкратова в родном Барнауле высадили из самолета. Как же это можно, как не стыдно! Меня на моей родине позорить! Это явная провокация! – прокомментировал инцидент корреспонденту «КП» Александр Васильевич.

Известно, что накануне, 16 апреля, в Барнауле прошел спектакль с его участием «Как родители дочке жениха выбирали». Александр Панкратов-Черный впервые выступал вместе на одной сцене с Татьяной Кравченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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