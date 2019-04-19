В ГИБДД Барнаула рассказали подробности ДТП с перевернувшейся на крышу машиной

СЕГОДНЯ 13:28 2019-04-19T13:28:37+03:00

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В ГИБДД Барнаула рассказали о ДТП, которое произошло в пятницу, 19 апреля, на проспекте Космонавтов в районе дома №11.

Как рассказали в ведомстве, там столкнулись три автомобиля - «Ниссан Тиида», «Киа Сид» и «Тойота Королла Филдер». «Ниссан» от удара перевернулся на крышу. Водитель иномарки и пассажир-мужчина получили травмы. Им была оказана медицинская помощь на месте.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Отметим, что аварии на данном участке происходят с завидной регулярностью. Зачастую виной тому банальная невнимательность и отсутствие культуры вождения – одни нарушают, другие становятся в такой ситуации невинной жертвой.

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ИСТОЧНИК KP.RU