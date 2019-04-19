В ГИБДД Барнаула рассказали подробности ДТП с перевернувшейся на крышу машиной
В ГИБДД Барнаула рассказали о ДТП, которое произошло в пятницу, 19 апреля, на проспекте Космонавтов в районе дома №11.
Как рассказали в ведомстве, там столкнулись три автомобиля - «Ниссан Тиида», «Киа Сид» и «Тойота Королла Филдер». «Ниссан» от удара перевернулся на крышу. Водитель иномарки и пассажир-мужчина получили травмы. Им была оказана медицинская помощь на месте.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
Отметим, что аварии на данном участке происходят с завидной регулярностью. Зачастую виной тому банальная невнимательность и отсутствие культуры вождения – одни нарушают, другие становятся в такой ситуации невинной жертвой.
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ИСТОЧНИК KP.RU