Машина перевернулась на крышу в результате ДТП в Барнауле

СЕГОДНЯ 09:42 2019-04-19T09:42:17+03:00

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В пятницу, 19 апреля, в Барнауле произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один из автомобилей перевернулся на крышу.

Как рассказали участники паблика «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», авария произошла в районе пересечения проспекта Ленина и малой Космонавтов. Столкнулись три автомобиля, один из них от сильного удара перевернулся на крышу.

- По предварительной информации пострадало три человека, - говорится в сообщении.

По словам автолюбителей, аварии на данном участке происходят с завидной регулярностью. Зачастую виной тому банальная невнимательность и отсутствие культуры вождения – одни нарушают, другие становятся в такой ситуации невинной жертвой.

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В ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения, сообщили в пресс-службе ведомства (далее).

ИСТОЧНИК KP.RU