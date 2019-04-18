2019-04-18T17:12:42+03:00
Происшествия

Пятерых парней обвиняют в кражах из автомобилей и угонах

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Алтайском крае против пятерых жителей Михайловского района завели уголовное дело. Их обвиняют в кражах из автомобилей и в угонах.

Следствие установило, что пятеро молодых парней от 16 до 20 лет с мая по август прошлого года совершили в общей сложности семь краж из автомобилей.

- Помимо этого на их счету три угона, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Как правило, парни пользовались тем, что владельцы машин не запирали на замок двери автомобилей и багажники.

На стадии предварительного следствия удалось собрать достаточное количество доказательств вины подозреваемых. В настоящее время они ожидают суда.

Читайте также:

Жителя алтайского села подозревают в убийстве зятя за былые обиды

37-летний мужчина дождался, когда родственник уснет, а после этого набросился на него с ножом (далее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Барнаулец пытался продать устройство для записи звука под видом флешки
Пьяная рубцовчанка обворовала соседей и обвинила в этом вымышленную женщину
Барнаульское «Динамо» уступило «Сахалину»
Барнаульцы смогут проверить состояние здоровья в ТЦ «Пионер»
Жители Алтайского края смогут обменять мелочь на купюры и памятные монеты
В Алтайском крае перекрыли трассу из-за плохой видимости и гололеда
В Бийске проведут капитальный ремонт 43-х многоквартирных домов
Жителя алтайского села подозревают в убийстве зятя за былые обиды
Два депутата Бийской гордумы сложили свои полномочия
Жители барнаульских поселков остались без света и воды
Госавтоинспекция Барнаула просит водителей быть аккуратнее
Женщина купила авиабилеты на подставном сайте и потеряла более 30 тыс. рублей
Жительница Барнаула убила бывшего сожителя кухонным ножом