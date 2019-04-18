Пятерых парней обвиняют в кражах из автомобилей и угонах

СЕГОДНЯ 17:12 2019-04-18T17:12:42+03:00

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В Алтайском крае против пятерых жителей Михайловского района завели уголовное дело. Их обвиняют в кражах из автомобилей и в угонах.

Следствие установило, что пятеро молодых парней от 16 до 20 лет с мая по август прошлого года совершили в общей сложности семь краж из автомобилей.

- Помимо этого на их счету три угона, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Как правило, парни пользовались тем, что владельцы машин не запирали на замок двери автомобилей и багажники.

На стадии предварительного следствия удалось собрать достаточное количество доказательств вины подозреваемых. В настоящее время они ожидают суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU