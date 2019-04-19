Около 40 тысяч барнаульцев приняли участие в субботнике

СЕГОДНЯ 12:27 2019-04-19T12:27:07+03:00

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По данным городской мэрии, на субботник в пятницу, 19 апреля, вышли около 40 тысяч жителей Барнаула. Всего сегодня планируется привести в порядок 400 тысяч квадратных метров скверов, парков и газонов.

Кроме того, в субботу, 20 апреля, в парке «Изумрудный» пройдет масштабный субботник. В нем, по предварительным данным, примут участие до 1 тысячи горожан. Начало уборки запланировано на 10:00. Желающим принять участие в субботнике выдадут необходимый инвентарь, снабдят водой.

Кстати, до 25 апреля Барнаульский полигон ТБО будет бесплатно принимать листву, дорожный смет, ветки деревьев, который горожане соберут во дворах и придворовых территориях.

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В ночь на субботу температура по краевой столице опустится до -3…-5 градусов, днем ожидается +6…+8 градусов. В конце дня небольшой дождь, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU