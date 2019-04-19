Погода в Барнауле на 20 апреля 2019 года: тепло и дождь

СЕГОДНЯ 08:36 2019-04-19T08:59:22+03:00

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В субботу, 20 апреля 2019 года в Барнауле будет теплая погода с дождем.

Так, по данным синоптиков, в ночь на субботу температура по краевой столице опустится до -3…-5 градусов, днем ожидается +6…+8 градусов. В конце дня небольшой дождь, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду.

По Алтайскому краю ночью -2…-7 градусов, а днем воздух прогреется до +6…+11 градусов. И ночью и днем в отдельных районах будет идти дождь. Ветер северо-восточный 4-9, местами порывы до 14 метров секунду.

Опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируется.

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ИСТОЧНИК KP.RU