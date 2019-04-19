2019-04-19T04:31:32+03:00
Происшествия

На Алтае гендиректора крупного предприятия подозревают в получении взятки

Расследование продолжается
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Алтайские следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора АО «Модест»Алтайские следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора АО «Модест»Фото: предоставлено пресс-службой
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Алтайские следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора АО «Модест». Женщина подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю, с октября 2014 по июнь 2018 года гендиректор Акционерного общества «Модест» получила лично взятку от руководителя одного из предприятий региона. Деньги предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе данного предприятия в качестве поставщика товаров. Таким образом, за 3,5 года женщина получила более 7 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

Стоит отметить, что контрольный пакет акций принадлежит Алтайскому краю. Предприятие является единственным в регионе по производству диетического и детского питания.Ранее стало известно, что продукция торговой марки «Модест» может исчезнуть с прилавков. Предприятие хотят пустить с молотка в рамках приватизации государственного имущества. Соответствующий документ направлен правительством края депутатам АКЗС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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