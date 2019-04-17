2019-04-17T10:24:10+03:00
Общество

Продукция алтайской торговой марки «Модест» может исчезнуть с прилавков

Иван ОЛЕКСЮК
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Предприятие хотят пустить с молотка в рамках приватизации государственного имущества. Соответствующий документ направлен правительством края депутатам АКЗС.

По словам руководителя фракции «Справедливая Россия» Александра Молотова, это неожиданное и непродуманное решение. Например, странно, что предприятие внесли в план приватизации сейчас, а не в конце прошлого года, когда он формировался.

- В чем такая спешка, когда даже руководство самого предприятия не в курсе его продажи? Где финансово-экономическое обоснование необходимости принятия такого решения – почему оно не представлено депутатам? Сейчас мы все пребываем в недоумении – предприятие прибыльное, объемы его производства ежегодно растут, а его почему-то предлагают продать, – говорит Молотов.

Справедливорос настаивает на необходимости сохранить предприятие в краевой собственности, так как это оно является социально-значимым, на его продукции выросло не одно поколение детей.

- Мы не знаем, каковы будут планы на производство у потенциальных покупателей «Модеста» – может быть кому-то просто нужна земля, на которой оно расположено, для строительства очередного ТРЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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