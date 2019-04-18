Жителя алтайского села подозревают в убийстве зятя за былые обиды

СЕГОДНЯ 10:08 2019-04-18T10:08:14+03:00

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Жителя Павловского района задержали по подозрению в убийстве его зятя. 37-летний мужчина дождался, когда родственник уснет, а после этого набросился на него с ножом.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, все произошло накануне, 17 апреля. По версии следствия родственники вместе распивали алкогольные напитки. Когда один из них уснул, второй вспомнил о тех обидах, которые ранее причинил ему зять и решил ему отомстить. Мужчина взял нож на кухне и ударил спящего в шею. От полученного проникающего ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU