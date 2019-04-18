В Бийске проведут капитальный ремонт 43-х многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-18T11:49:19+03:00

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В 2019 году планируется капитальный ремонт 43-х многоквартирных домов. Общая стоимость работ оценивается в 153 миллиона рублей. В скором времени строители обновят кровлю в 21 доме, заменят лифты в 22 домах.

Уже начался ремонт крыш зданий. Отдельное внимание уделено дому № 109 на улице Ленинградской, там капитальный ремонт не проводился с 1975 года. Плоскую кровлю дома заменят на скатную, благодаря этому снег не будет скапливаться на крыше.

Как сообщили в Фонде капремонта, к работам на объектах приступили как можно раньше – в начале марта. Ремонт планируют закончить раньше срока. Это зависело от собираемости взносов за капремонт от горожан, в 2018 году собрали 93% необходимой суммы.

Всего в Алтайском крае в 2019 году планируют капитальный ремонт 331 многоквартирного дома. На это направлено более миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU