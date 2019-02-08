Более 1 млрд рублей направят на капремонт в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 07:22 2019-02-08T07:22:00+03:00

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Более 1 млрд рублей направят на реализацию программы капремонта в Алтайском крае в 2019 году. На эти деньги планируется отремонтировать 331 дом.

Как сообщает «АиФ», собственники большинства домов имеют свой фонд капремонта на общем счете регоператора. В настоящее время капитальный ремонт проводится в 12 многоквартирных домах. Шесть из них – в Павловском районе. На днях в одном из ремонтируемых домов побывали специалисты Фонда капремонта. В селе Черемное работы ведутся в пятиэтажном доме №10 на улице Юбилейной. Здесь рабочие обновят кровлю, обустроят вентиляционные шахты, проведут монтаж профлиста, обработают деревянные конструкции огнебиозащитой. Выделено на ремонт 4,8 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU