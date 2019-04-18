Госавтоинспекция Барнаула просит водителей быть аккуратнее

СЕГОДНЯ 08:22 2019-04-18T08:22:04+03:00

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ГИБДД Барнаула просит водителей быть особо острожными из-за ветра, чьи порывы достигают 25-27 метров в секунду. Ситуацию ухудшают мокрый снег, метель и гололед.

Водителям стоит быть предельно внимательными, избегать резкого торможения и увеличения скорости. Особое внимание следует уделить при проезде перекрестков, остановок общественного транспорта и дворовых территорий. Аккуратнее стоит быть и пешеходам – осматриваться по сторонам при переходе проезжей части.

Кстати, в связи со штормовым прогнозом, барнаульцев предупреждают о возможных перебоях в подаче электроэнергии.

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ИСТОЧНИК KP.RU